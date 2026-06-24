Psychopathologie de la pédophilie

Comment comprendre l'horreur ordinaire ? Dans cette 3ème édition actualisée et complétée, les auteurs s'attaquent ici au tabou de la pédophilie et explorent la réalité de cette criminalité sexuelle sur les enfants, si souvent occultée. Ils décortiquent le fonctionnement psychique des agresseurs, caractérisent les différentes typologies d'agression (exhibitionnisme, inceste, détournement de mineurs, pornographie d'enfant, etc.) et les traumatismes engendrés. L'ouvrage aborde également les procédures judiciaires et administratives - lois, procédures de signalement, réformes du Code pénal, dépôts de plainte, enquêtes sociales... - et dénonce certains dysfonctionnements institutionnels. A partir de cas cliniques, d'analyse des dynamiques familiales et institutionnelles, les auteurs s'interrogent sur les effets permissifs d'une société souvent complice, par peur, ignorance ou perversion.