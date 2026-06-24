PASS Chimie générale et organique

Destiné aux étudiants de PASS, le parcours spécifque "accès santé", la nouvelle première année des études MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kiné) et aux étudiants de Licences option Accès Snaté (L. AS), ce manuel complet est conçu pour les aider à assimiler le cours de chimie générale et organique et à réussir leurs examens. Un cours complet - Toutes les notions du programme - De nombreux exemples et illustrations et des remarques pédagogiques - Des conseils pour éviter les pièges les plus fréquents - Une synthèse des savoirs à connaître Préparez les épreuves - A la fin de chaque chapitre, des QCM et des exercices conformes aux nouvelles épreuves - Des corrigés détaillés et commentés pour travailler en parfaite autonomie