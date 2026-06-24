PASS & LAS Histologie

Mets toutes les chances de ton côté pour réussir ta première année de médecine ! Entièrement détachables, pratiques et ludiques, les flashcards favorisent l'apprentissage et la mémorisation. - 200 cartes comprenant des questions ouvertes, des textes à trous, des vrai/faux et des schémas à légender. - Adapte la fréquence de tes révisions en fonction de ta maîtrise des connaissances. - Révise seul ou à plusieurs, sur un mode collaboratif ou pluscompétitif. - Emmène-les avec toi et profite de tes déplacements pour travailler.