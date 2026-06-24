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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Fayette

Thomas Marlier, Romane Faure

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En août 1775, Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, n'a que 17 ans. Riche, noble, marié à Adrienne de Noailles et lié aux plus grandes familles du royaume, il semble promis à une brillante carrière dans les salons dorés de la Cour. Mais derrière les perruques, les intrigues de Cour et les sourires forcés, il rêve d'autre chose : une vie plus vaste, plus dangereuse, plus marquante. De l'autre côté de l'Atlantique, des événements majeurs agitent les Amériques et touchent le coeur aventureux du jeune marquis : les Treize Colonies fondées par l'Angleterre se révoltent et se battent pour leur indépendance. Contre l'avis de sa famille, contre les ordres du Roi, contre la prudence de tous ceux qui l'entourent, il décide de rejoindre les rebelles américains, les Insurgents. Un choix fou qui fait de lui un traître aux yeux de certains, un héros pour d'autres. Des salons de Versailles aux champs de bataille du Nouveau Monde, découvrez l'incroyable destin d'un jeune aristocrate français qui, en cherchant à donner un sens à sa vie, change celui de l'Histoire.

Par Thomas Marlier, Romane Faure
Chez Dunod

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Auteur

Thomas Marlier, Romane Faure

Editeur

Dunod

Genre

Historique

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La Fayette

Thomas Marlier, Romane Faure

Paru le 24/06/2026

128 pages

Dunod

22,90 €

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