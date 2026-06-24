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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Désobéir mode d'emploi

Charlotte Gastaut, Camille Viéville

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Résister en toute créativité. Interdiction d'étudier l'art, impossibilité de représenter un corps nu, de diriger un orchestre ou de publier en son nom, au fil des époques les femmes qui souhaitaient exercer leur art ont dû contourner de multiples embûches. De Sapho à Pina Bausch en passant par Virginia Woolf, Berthe Morisot et jusqu'à Taylor Swift, l'historienne Camille Viéville explore les parades trouvées par les femmes artistes pour contourner les interdits et pratiquer leur art comme elles l'entendaient. En 6 leçons de désobéissance : une ode au génie artistique des femmes à travers les siècles, portée par la beauté et l'audace des dessins de Charlotte Gastaut.

Par Charlotte Gastaut, Camille Viéville
Chez Flammarion

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Auteur

Charlotte Gastaut, Camille Viéville

Editeur

Flammarion

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Désobéir mode d'emploi

Charlotte Gastaut, Camille Viéville

Paru le 24/06/2026

144 pages

Flammarion

20,90 €

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Scannez le code barre 9782080498533
9782080498533
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