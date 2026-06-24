Désobéir mode d'emploi

Résister en toute créativité. Interdiction d'étudier l'art, impossibilité de représenter un corps nu, de diriger un orchestre ou de publier en son nom, au fil des époques les femmes qui souhaitaient exercer leur art ont dû contourner de multiples embûches. De Sapho à Pina Bausch en passant par Virginia Woolf, Berthe Morisot et jusqu'à Taylor Swift, l'historienne Camille Viéville explore les parades trouvées par les femmes artistes pour contourner les interdits et pratiquer leur art comme elles l'entendaient. En 6 leçons de désobéissance : une ode au génie artistique des femmes à travers les siècles, portée par la beauté et l'audace des dessins de Charlotte Gastaut.