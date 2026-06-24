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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Poèmes saturniens

Paul Verlaine

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Figure emblématique du poète maudit, Verlaine chante "sur un mode mineur" une poésie de l'évanescence dévoilant des sentiments toujours en demi-teinte. Littérature, musique et peinture s'entremêlent et laissent apparaître une mélancolie sans raison, la découverte d'un manque intérieur qui traverse toute son oeuvre poétique. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - Questions sur l'oeuvre - Microlectures - Entraînements à l'écrit - Histoire des arts GROUPEMENTS DE TEXTES - Verlaine et l'art poétique - "De la musique avant toute chose" : la poésie et les arts.

Par Paul Verlaine
Chez Flammarion

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Auteur

Paul Verlaine

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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Poèmes saturniens

Paul Verlaine

Paru le 24/06/2026

224 pages

Flammarion

3,50 €

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