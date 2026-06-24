Poèmes saturniens

Figure emblématique du poète maudit, Verlaine chante "sur un mode mineur" une poésie de l'évanescence dévoilant des sentiments toujours en demi-teinte. Littérature, musique et peinture s'entremêlent et laissent apparaître une mélancolie sans raison, la découverte d'un manque intérieur qui traverse toute son oeuvre poétique. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - Questions sur l'oeuvre - Microlectures - Entraînements à l'écrit - Histoire des arts GROUPEMENTS DE TEXTES - Verlaine et l'art poétique - "De la musique avant toute chose" : la poésie et les arts.