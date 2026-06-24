Mars-Avril 1883 "Je suis arrivée à Londres sans aucun incident. Récemment, je n'ai vécu que de très rares victoires, et ceci en est une". Passez la porte de Lapis-Lazuli House et laissez-vous guider par la plume aiguisée et sarcastique d'Emma M. Lion. Un charme à la Jane Austen, un humour résolument moderne. Après trois ans passés au service d'une cousine aussi riche qu'odieuse, Emma M. Lion retrouve enfin sa bien-aimée Lapis-Lazuli House, dans le charmant et fantasque quartier londonien de St. Crispian. Ses ambitions de mener une vie d'étude et de mondanités en jouissant du plus de liberté possible étaient déjà une gageure, mais c'était compter sans son insupportable Cousin Archibald et sa redoutable tante, Lady Eugenia Spencer, qui semblent avoir voué leur existence à rendre la sienne impossible