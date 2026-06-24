On ne fait pas d'omelette...

Sonic et Nine ont réussi à récupérer les fragments du Prisme du Paradoxe que détenait le Conseil du Chaos ! Poursuivi à travers les para-spaces par ses ennemis, Sonic peut heureusement compter sur l'aide de ses amis pour leur échapper. Mais réussiront-ils à atteindre Ghost Hill et à réassembler le Prisme dans les temps ? La série Sonic Prime adaptée en romans ! - Pour tous les fans du hérisson bleu ! - Une série pleine d'action et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série animée. Dès 6 ans.