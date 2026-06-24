Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

On ne fait pas d'omelette...

Sega

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sonic et Nine ont réussi à récupérer les fragments du Prisme du Paradoxe que détenait le Conseil du Chaos ! Poursuivi à travers les para-spaces par ses ennemis, Sonic peut heureusement compter sur l'aide de ses amis pour leur échapper. Mais réussiront-ils à atteindre Ghost Hill et à réassembler le Prisme dans les temps ? La série Sonic Prime adaptée en romans ! - Pour tous les fans du hérisson bleu ! - Une série pleine d'action et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série animée. Dès 6 ans.

Par Sega
Chez Hachette

|

Auteur

Sega

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur On ne fait pas d'omelette... par Sega

Commenter ce livre

 

On ne fait pas d'omelette...

Sega

Paru le 24/06/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017355335
9782017355335
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.