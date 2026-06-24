Coffret cozy

1 livre de coloriage cozy + 1 peluche trop mignonne ! Qu'ils soient en train de danser dans le salon, de jardiner, de peindre, de jouer aux cartes ou du piano, ces adorables petits animaux n'attendent que vous pour retrouver leurs couleurs. Coloriez les cases numérotées en suivant les codes pour dévoiler des illustrations toutes les plus mignonnes les unes que les autres. Plongez dans un monde 100% cozy et fondez de mignonnerie avec ce petit panda qui accompagnera vos journée colo. Ce coffret contient : - 1 livre de 22 coloriages trop cute - 1 peluche panda cozy exclusive