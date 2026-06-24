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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Perfect Edition

Tsukasa Hojo

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A Shinjuku, le crime est devenu une routine. Pourtant, un nom suffit encore à glacer le sang des malfrats : City Hunter. Véritable légende urbaine, il s'invite là où règnent la peur et la violence, prenant un plaisir certain à faire dérailler les plans de ceux qui pensaient agir en toute impunité. C'est en 1985 que Tsukasa Hojo imagine la série City Hunter. C'est un succès mondial immédiat ! Toujours cité parmi les mangas à lire au moins une fois dans sa vie, il traverse les âges et séduit toutes les générations. Films, produits dérivés, spin-offs, anime... tout a été fait avec ce monument de la culture japonaise ! Le dernier film en date consacré à l'Etalon de Shinjuku, Nicky Larson de Philippe Lacheau, a généré près de 1. 700. 000 entrées, montrant ainsi que le personnage suscite un véritable engouement en France. Tsukasa Hojo a imaginé une histoire qui mêle habilement polar, comédie et drame. Cette Perfect Edition, dont la traduction a été révisée et qui contient deux tomes, est l'occasion pour Ryo Saeba de montrer qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Pour célébrer les 25 ans de Panini Manga, le premier tome de cette oeuvre culte est proposé avec une couverture inédite.

Par Tsukasa Hojo
Chez Panini comics

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Auteur

Tsukasa Hojo

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Perfect Edition

Tsukasa Hojo

Paru le 24/06/2026

464 pages

Panini comics

16,99 €

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