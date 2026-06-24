Stitch : Génies du mal...ou presque !

Le Dr Jumba Jookiba, le créateur de Stitch, risque d'être exclu du Syndicat des Génies du Mal. A cause du temps qu'il a passé sur Terre, il n'a pas cumulé assez de Points de Méchant pour renouveler son adhésion. Même s'il ne se considère plus totalement "mauvais" , il tient à rester pour profiter des avantages. Il prépare donc toute une série d'inventions diaboliques pour y parvenir, mais un petit imprévu à fourrure bleue pourrait bien bouleverser tous ses calculs : Stitch ! En parallèle de Lilo & Stitch, Dynamite propose une série centrée sur des aventures plus aliens et décalées, loin du quotidien terrestre de Stitch et Lilo.
Par
Connor Ratliff, Iii James, Greta Xella Chez
Panini comics
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