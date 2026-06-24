The Hunter's Gonna Lay Low

Cha Eui-Jae ne rêve que d'une chose : vivre tranquillement. Dans un monde ravagé par des failles dimensionnelles libérant des monstres sanguinaires, le "Système" est apparu, offrant à certains humains des pouvoirs dignes de jeux vidéo. Parmi eux, un héros s'est imposé : "J" , chasseur de rang S et fierté de la Corée du Sud. Lors de l'ouverture de la plus grande faille jamais observée, le héros disparaît, emportant avec lui l'espoir de toute une nation. Huit ans plus tard, Eui-Jae réapparaît... dans un monde transformé. Les Guildes dominent désormais, les chasseurs sont idolâtrés, et "J" n'a plus sa place. Décidé à tourner la page, Eui-Jae choisit une vie discrète de simple civil. Mais le destin, et le Système, en ont décidé autrement. Sa rencontre avec Lee Sa Young, chef aussi brillant qu'énigmatique de la guilde Pado, pourrait bien faire voler en éclats sa retraite. Le roman à l'origine du webtoon. Un récit explosif mêlant action, humour et secrets bien cachés. Si vous avez aimé Solo Leveling, vous ne pourrez pas lâcher Hunter the Gonna Lay Low, sa version boy's love.