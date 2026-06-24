Vers une culture d'équilibre : transformez votre organisation par la conciliation de rôles de vie propose une exploration approfondie de la conciliation de rôles de vie (CRV) en milieu professionnel. Cet ouvrage dépasse la simple conciliation travail-famille pour intégrer des dimensions telles que le bien-être, la flexibilité, l'inclusion et les transformations organisationnelles. Il retrace l'évolution historique et sociale de la CRV, en soulignant les tensions et les possibilités d'enrichissement entre vie personnelle et vie professionnelle. Grâce à une approche holistique et à une démarche stratégique en quatre étapes, accompagnée d'outils concrets et d'exemples inspirants, cet ouvrage guide les décideurs et les gestionnaires dans la construction de milieux de travail équilibrés et performants.