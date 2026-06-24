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Alignement et recentrage par la primosophie

Mathieu Laveau

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Après le succès de son premier livre, " Primosophie, le code sacré de la langue française ", Mathieu Laveau continue d'explorer ce code mathématique basé sur les nombres premiers, qui offre des résultats étonnants, tels des messages descendus du Ciel pour chacun de nous. Ils nous entraînent progressivement à ouvrir des portes permettant à la lumière de venir nous éclairer de l'intérieur, tout en nous libérant de mémoires devenues encombrantes et inutiles. Cet univers puissant paraît sans limite.

Par Mathieu Laveau
Chez Louise Courteau éditrice

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Auteur

Mathieu Laveau

Editeur

Louise Courteau éditrice

Genre

Symbolisme

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Alignement et recentrage par la primosophie

Mathieu Laveau

Paru le 26/08/2026

120 pages

Louise Courteau éditrice

16,90 €

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