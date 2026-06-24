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Hercule Poirot : Le meurtre de Roger Ackroyd

Pascal Bresson, Agatha Christie

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Qui l'eût cru ? Hercule Poirot a pris sa retraite et cultive des courges... King's Abbott abrite en effet le célèbre détective, mais personne n'est au courant, le limier belge s'étant installé en toute discrétion. Seul son ami Roger Ackroyd, le riche industriel, est dans la confidence. Mais ce dernier a bien des soucis. Son beau-fils n'en fait qu'à sa tête, sa soeur lorgne sur l'héritage et madame Ferrars vient de mourir... Un suicide, semble-t-il... Ou peut-être un meurtre... Une enquête commence, qui va entrainer Poirot sur les traces d'un étonnant criminel !

Par Pascal Bresson, Agatha Christie
Chez EP média

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Auteur

Pascal Bresson, Agatha Christie

Editeur

EP média

Genre

Policier-Espionnage

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Hercule Poirot : Le meurtre de Roger Ackroyd

Pascal Bresson, Agatha Christie

Paru le 24/06/2026

64 pages

EP média

16,90 €

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