Hercule Poirot : Le meurtre de Roger Ackroyd

Qui l'eût cru ? Hercule Poirot a pris sa retraite et cultive des courges... King's Abbott abrite en effet le célèbre détective, mais personne n'est au courant, le limier belge s'étant installé en toute discrétion. Seul son ami Roger Ackroyd, le riche industriel, est dans la confidence. Mais ce dernier a bien des soucis. Son beau-fils n'en fait qu'à sa tête, sa soeur lorgne sur l'héritage et madame Ferrars vient de mourir... Un suicide, semble-t-il... Ou peut-être un meurtre... Une enquête commence, qui va entrainer Poirot sur les traces d'un étonnant criminel !