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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Larguez les amours

Alicia Thompson

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La relation de Micah avec la musique est compliquée. Adolescente, son groupe avait décollé après être apparu dans une émission de télévision, mais le groupe s'est séparé peu de temps après. Dix ans plus tard, le groupe se réunit lors d'une croisière à thème, et Micah est déterminée à tirer les leçons de ses erreurs passées. De son côté, John regrette de ne plus jouer dans un groupe, et ce qu'il regrette le plus, c'est d'avoir perdu de vue Micah. A l'époque, il n'avait jamais pris les devants, ni dans ses parties de guitare, ni en regardant Micah sortir avec un autre membre du groupe. Cette croisière lui offre donc une nouvelle chance car la musique et Micah sont de retour dans sa vie. A bord, Micah ne peut s'empêcher de voir John sous un nouveau jour, et les sentiments de John ne font que s'intensifier à mesure que la tension du groupe discordant atteint son paroxysme. Avec cinq jours en mer, le temps presse pour tout ce qui pourrait se développer entre eux, et ils devront décider si leur relation est destinée à être bien plus qu'un simple succès éphémère.

Par Alicia Thompson
Chez City Editions

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Auteur

Alicia Thompson

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Larguez les amours

Alicia Thompson

Paru le 24/06/2026

450 pages

City Editions

19,90 €

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