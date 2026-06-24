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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La voleuse de vie

J. M Dalgliesh, J.m. Dalgliesh

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Sophie et son mari ne parviennent plus à gérer leur fille de 12 ans. L'adolescente est de plus en plus agitée et ses résultats scolaires sont en chute libre. Alors, ils décident d'engager une tutrice pour l'aider et lui donner des cours particuliers. Mais lorsque Deanna arrive dans la belle maison du couple, Sophie ne peut pas s'empêcher d'éprouver un malaise. La jeune femme se rapproche beaucoup trop de sa fille et elle surprend de petits sourires entre Deanna et son mari... Peut-être se fait-elle de fausses idées ? Peut-être. Mais une chose est certaine : elle a connu une situation similaire des années plus tôt et la première femme de son mari avait fini par décéder dans d'étranges circonstances. Sophie soupçonne progressivement qu'un piège s'est mis en place et qu'elle risque de ne pas pouvoir y échapper...

Par J. M Dalgliesh, J.m. Dalgliesh
Chez City Editions

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Auteur

J. M Dalgliesh, J.m. Dalgliesh

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

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La voleuse de vie

J. M Dalgliesh, J.m. Dalgliesh trad. Fanny Montas

Paru le 08/07/2026

384 pages

City Editions

9,20 €

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