La voleuse de vie

Sophie et son mari ne parviennent plus à gérer leur fille de 12 ans. L'adolescente est de plus en plus agitée et ses résultats scolaires sont en chute libre. Alors, ils décident d'engager une tutrice pour l'aider et lui donner des cours particuliers. Mais lorsque Deanna arrive dans la belle maison du couple, Sophie ne peut pas s'empêcher d'éprouver un malaise. La jeune femme se rapproche beaucoup trop de sa fille et elle surprend de petits sourires entre Deanna et son mari... Peut-être se fait-elle de fausses idées ? Peut-être. Mais une chose est certaine : elle a connu une situation similaire des années plus tôt et la première femme de son mari avait fini par décéder dans d'étranges circonstances. Sophie soupçonne progressivement qu'un piège s'est mis en place et qu'elle risque de ne pas pouvoir y échapper...