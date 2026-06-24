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Exercices de fiscalité des entreprises

Martial Chadefaux

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1/ Un best-seller de la collection "Précis fiscal" à réédition annuelle. 2/ Le complément indispensable du Précis de fiscalité des entreprises. La fiscalité oblige à compter et à calculer après avoir assimilé les règles du "jeu fiscal" . Là comme ailleurs, il faut s'entraîner, faire des exercices d'assouplissement et d'endurance. Il faut pratiquer la fiscalité comme d'autres pratiquent la gymnastique ou le piano, à force d'exercices. C'est la clé de la réussite. Le Précis de fiscalité des entreprises comporte un certain nombre d'illustrations chiffrées, mais celles-ci restent, par la force des choses, en nombre limité. Les Exercices de fiscalité des entreprises viennent en complément du Précis. Le recueil propose un ensemble d'exercices progressifs qui permet de faire le point sur chaque thème abordé. Les 90 exercices, tests et études de cas sont systématiquement accompagnés de corrigés explicatifs détaillés. Ce recueil comporte également quelques exercices de synthèse qui amalgament les différents aspects de la fiscalité et notamment des problèmes d'imposition des bénéfices et des problèmes de TVA.

Par Martial Chadefaux
Chez LexisNexis

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Auteur

Martial Chadefaux

Editeur

LexisNexis

Genre

Fiscalité d'entreprise

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Exercices de fiscalité des entreprises

Martial Chadefaux

Paru le 24/06/2026

440 pages

LexisNexis

37,00 €

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Scannez le code barre 9782711044085
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