Eduquer contre l'exclusion et le harcèlement

Si les premières amitiés se créent à la maternelle, c'est aussi à cet âge que les enfants peuvent apprendre des notions essentielles : consentement, respect, intégrité et protection. Conçue pour les enfants de 4 à 7 ans (moyenne section, grande section, CP), la méthode Empatikids créée par Chloé Ségneré, conforme au programme EVAR de l'Education nationale, apprend aux enfants à dire " stop ", à poser leurs limites et à intervenir avec justesse lorsqu'ils sont témoins de situations inappropriées. Découvrez six personnages attachants pour que les enfants reconnaissent leurs émotions, se mettent à la place de l'autre, agissent avec bienveillance, sachent se réguler et évoluent dans un climat de sécurité, avec : Un fil rouge narratif autour d'Ikid, héros du programme, pour donner aux enfants des repères et du sens. Des activités variées et progressives (rituels, jeux, histoires...) organisées par âge et par étape, faciles à mettre en oeuvre. Des stickers et des feuilles détachables (marionnettes, badges, outils pédagogiques) pour faciliter la mise en place du programme en classe ou à la maison.