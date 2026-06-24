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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Eduquer contre l'exclusion et le harcèlement

Chloé Ségneré

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Si les premières amitiés se créent à la maternelle, c'est aussi à cet âge que les enfants peuvent apprendre des notions essentielles : consentement, respect, intégrité et protection. Conçue pour les enfants de 4 à 7 ans (moyenne section, grande section, CP), la méthode Empatikids créée par Chloé Ségneré, conforme au programme EVAR de l'Education nationale, apprend aux enfants à dire " stop ", à poser leurs limites et à intervenir avec justesse lorsqu'ils sont témoins de situations inappropriées. Découvrez six personnages attachants pour que les enfants reconnaissent leurs émotions, se mettent à la place de l'autre, agissent avec bienveillance, sachent se réguler et évoluent dans un climat de sécurité, avec : Un fil rouge narratif autour d'Ikid, héros du programme, pour donner aux enfants des repères et du sens. Des activités variées et progressives (rituels, jeux, histoires...) organisées par âge et par étape, faciles à mettre en oeuvre. Des stickers et des feuilles détachables (marionnettes, badges, outils pédagogiques) pour faciliter la mise en place du programme en classe ou à la maison.

Par Chloé Ségneré
Chez Editions Dangles

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Auteur

Chloé Ségneré

Editeur

Editions Dangles

Genre

Relations parents, enfants, en

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Eduquer contre l'exclusion et le harcèlement

Chloé Ségneré

Paru le 24/06/2026

306 pages

Editions Dangles

29,50 €

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