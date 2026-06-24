La 6e sans problème

Octave entre en sixième. Fils unique, il ne dispose que de l'expérience - datée - de ses parents et désire surtout se fondre dans la masse pour éviter tous les problèmes. Copain avec Mehdi, Charline et Bahia, il raconte au fil de ses découvertes, mésaventures et étonnements les étapes de la sixième. Son humour lui permet de positiver en toutes circonstances ! Portant un regard frais sur le collège, il grandit au fil de ses propres expériences, des petits ratés aux grandes réussites.