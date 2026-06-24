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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

La 6e sans problème

Sophie Rigal-Goulard, Rinjiy

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Octave entre en sixième. Fils unique, il ne dispose que de l'expérience - datée - de ses parents et désire surtout se fondre dans la masse pour éviter tous les problèmes. Copain avec Mehdi, Charline et Bahia, il raconte au fil de ses découvertes, mésaventures et étonnements les étapes de la sixième. Son humour lui permet de positiver en toutes circonstances ! Portant un regard frais sur le collège, il grandit au fil de ses propres expériences, des petits ratés aux grandes réussites.

Par Sophie Rigal-Goulard, Rinjiy
Chez Rageot

|

Auteur

Sophie Rigal-Goulard, Rinjiy

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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La 6e sans problème

Sophie Rigal-Goulard, Rinjiy

Paru le 24/06/2026

256 pages

Rageot

13,50 €

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Scannez le code barre 9782700288391
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