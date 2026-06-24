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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Du sang dans les vagues

Christophe Guillaumot

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Sur une plage de l'océan Atlantique, près d'Hossegor. Nils, jeune moniteur au club de surf d'Edouard Cazaux, est retrouvé noyé. Son corps porte des marques de coups. Peu après, Cazaux est arrêté sous les yeux de ses enfants Charlie et Gabriel. Il reconnaît une altercation au club la veille avec Nils, car l'ado y vendait cocaïne et cannabis, mais nie le crime. Il est arrêté pour homicide. Sa famille est anéantie. Au fil des jours, les clients se raréfient au club de surf. Les problèmes financiers se multiplient. Au collège, sur les RS, Charlie est traitée de " fille d'assassin " . Elle riposte, et se concentre sur ses cours de sauvetage en mer avec son terre-neuve. Gabriel, lui, tente d'en savoir plus sur Nils au lycée. Compétiteur, il accepte tous les défis sur les vagues pour maintenir l'affaire familiale à flot. Ensemble, frère et soeur décortiquent la vie de Nils et le milieu des surfeurs pour innocenter leur père...

Par Christophe Guillaumot
Chez Rageot

|

Auteur

Christophe Guillaumot

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Du sang dans les vagues

Christophe Guillaumot

Paru le 24/06/2026

368 pages

Rageot

16,90 €

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