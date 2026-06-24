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Anatomie de l'entraînement avec Kettlebell

Michael Hartle

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Comprendre chaque mouvement et chaque exercice réalisé avec la Kettlebell Vous découvrirez 50 exercices, chacun accompagné d'illustrations anatomiques en couleur représentant les muscles principaux et secondaires, ainsi que les tissus conjonctifs sollicités. Vous trouverez également des instructions étape par étape sur la manière d'exécuter l'exercice, des consignes de sécurité et des variantes pour adapter l'exercice à vos besoins et objectifs individuels. Des sections sur la manière dont l'exercice s'adapte dans des sports et activités spécifiques. Elimine les approximations de l'entraînement, Fournit un plan pour développer la force, Augmente la puissance, Améliorer la mobilité. C'est la ressource ultime pour optimiser votre entraînement avec kettlebell. A destination des coachs et athlètes qui souhaitent s'améliorer, tout en comprenant les muscles impliqués.

Par Michael Hartle
Chez 4 Trainer Editions

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Auteur

Michael Hartle

Editeur

4 Trainer Editions

Genre

Technique et entraînement

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Anatomie de l'entraînement avec Kettlebell

Michael Hartle

Paru le 25/06/2026

150 pages

4 Trainer Editions

24,90 €

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