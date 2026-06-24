Les Portes secrètes du Sanctuaire

L'auteur évoque dans ces pages des faits personnels dont le lecteur prendra connaissance à sa guise, qu'il sache simplement qu'il ne s'agit là ni d'événements allégoriques ni de propos symboliques, ils sont l'expression d'un témoignage sans fard. " Lorsque la rencontre avec un Maître se produit ", écrit l'auteur, c'est bien de cela dont il s'agira dans notre propos, y compris en filigrane- notre esprit se trouve stimulé, vivifié, aspiré et inspiré. Or, une telle rencontre se produit inévitablement, tôt ou tard, en tout cas à l'Heure Juste, si les conditions sont réunies, préalable auquel nul chercheur digne de ce nom n'échappe. Aucun passe-droit, aucune bourse déliée, aucune force contraignante n'agit sur Celui qui suit les aiguilles de l'Horloge afin d'encourager le " cherchant ".