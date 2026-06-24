Et si " Le diable s'habille en Prada " découvrait finalement l'empathie... Alicia de Marguerite est la grande prêtresse de la mode. Journaliste brillante, stylée, influente, elle évolue dans l'univers des défilés, des créateurs. Son talent : sublimer les apparences. Son prochain objectif : la Fashion Week de Milan. Mais son rédacteur en chef, Charlie, en a décidé autrement, le développement personnel est devenu son nouveau crédo. Le magazine Flower Power est au bord du gouffre et il est persuadé que le changement de la ligne éditoriale évitera la faillite et une OPA. La voilà expédiée au fin fond de la banlieue parisienne, plongée dans un atelier de Communication NonViolente, entourée de personnes qui parlent de ressentis, de besoins et d'écoute, alors qu'elle maîtrise surtout l'art du jugement bien habillé. De rendez-vous improbables en rencontres émouvantes, ses certitudes se fissurent. Avec sa fantaisie touchante et ses 14 cm de talon, elle découvre ses Super-Pouvoirs relationnels. Cette "fashion addict" sort alors de son mode de communication automatique pour vivre la coopération, plutôt que la compétition. Et si, au-delà des paillettes, se cachait un véritable art de vivre la paix, la joie et l'amour ? Entre dialogues savoureux, situations délicieusement ubuesques et humour rafraichissant, ce roman pétillant et profond mêle satire du monde de l'image et découverte sensible de l'empathie. Au-delà des paillettes est né de la question des spectateurs à la sortie de la pièce de théâtre Et si l'empathie était une clé ? : " On l'achète où, le roman ? "