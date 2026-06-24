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Les romans de la rentrée littéraire 2026

La Kabbale simplifiée

Noah Kaplan

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La simple évocation du mot "Kabbale" fait résonner le mystère. Noah Kaplan s'est tourné vers cette sagesse il y a de très nombreuses années, animé par le désir de lever le voile sur une connaissance ancestrale souvent jugée obscure. Son chemin n'a pas été celui d'un érudit enfermé dans les livres, mais celui d'un homme du monde, cherchant à comprendre le sens profond de l'existence. L'Arbre séphirotique, les vingt-deux lettres hébraïques, les symboles qui traversent les traditions ne sont pas ici des concepts abstraits. Ils deviennent des clés pour comprendre l'organisation de l'univers, la création, la place des mondes invisibles, et le chemin que l'homme est appelé à parcourir pour s'élever vers les mondes supérieurs et vers son créateur. Dans cet ouvrage clair et accessible, la Kabbale cesse d'être un domaine réservé. Elle redevient ce qu'elle a toujours été : une voie de connaissance, un langage du divin, une carte pour mieux comprendre le monde et se comprendre soi-même.

Par Noah Kaplan
Chez Ali Baba

|

Auteur

Noah Kaplan

Editeur

Ali Baba

Genre

Judaïsme

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La Kabbale simplifiée

Noah Kaplan

Paru le 26/08/2026

Ali Baba

12,90 €

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