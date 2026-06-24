Etre juif après la destruction de Gaza

"J'espère qu'un jour, la destruction de Gaza sera considérée comme un tournant dans l'histoire juive. De la destruction du Second Temple à l'expulsion d'Espagne en passant par la Shoah, les Juifs ont produit de nouveaux récits pour répondre aux horreurs qu'ils ont endurées. Nous devons à présent faire de même pour répondre à l'horreur perpétrée par un pays juif, avec le soutien de nombreux Juifs à travers le monde. Son idée centrale devrait être la suivante : nous ne sommes pas les victimes vertueuses et éternelles de l'histoire. Nous ne sommes pas prédestinés à endurer le mal pour toujours, sans jamais le commettre. Cette fausse innocence, qui imprègne la vie juive contemporaine, dissimule la domination sous le couvert de l'autodéfense. Elle exonère les Juifs de tout jugement extérieur. Elle offre une licence absolue à des êtres humains faillibles". (Peter Beinart)