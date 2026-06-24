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Vigilance, le travail sous tension

Arthur Mettetal

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Le corpus d'images présenté ici offre une plongée unique dans l'aventure de l'électrification de la France d'après-guerre, mêlant le gigantisme des installations industrielles à un répertoire ludique de gestes à faire ou à éviter pour garantir la sécurité des agents. Alternant photographies monumentales et documents plus intimes, l'ouvrage restitue l'histoire technique et humaine de ce vaste chantier à travers les corps, les métiers et les risques liés au travail de l'électricité. Ce livre-objet, qui alterne papier glossy avec impression argentée pour la partie industrielle et papier offset pour la partie documentaire, accompagnera une exposition aux Rencontres d'Arles 26.

Par Arthur Mettetal
Chez Textuel

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Auteur

Arthur Mettetal

Editeur

Textuel

Genre

Thèmes photo

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Vigilance, le travail sous tension

Arthur Mettetal

Paru le 24/06/2026

Textuel

39,00 €

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