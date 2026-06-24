Vigilance, le travail sous tension

Le corpus d'images présenté ici offre une plongée unique dans l'aventure de l'électrification de la France d'après-guerre, mêlant le gigantisme des installations industrielles à un répertoire ludique de gestes à faire ou à éviter pour garantir la sécurité des agents. Alternant photographies monumentales et documents plus intimes, l'ouvrage restitue l'histoire technique et humaine de ce vaste chantier à travers les corps, les métiers et les risques liés au travail de l'électricité. Ce livre-objet, qui alterne papier glossy avec impression argentée pour la partie industrielle et papier offset pour la partie documentaire, accompagnera une exposition aux Rencontres d'Arles 26.