Modèle animal

Nombreux sont les grands photographes qui ont choisi l'animal comme modèle, du XIX ? siècle à aujourd'hui. Ce recueil étourdissant de beauté et de créativité rassemble 250 images, mêlant oeuvres majeures et anonymes, et explore six types de regards : anatomique, performatif, affectif, fasciné, éthique et plastique. Cet ouvrage de référence à l'intersection de l'histoire de la photographie et des passions contemporaines pour la question animale, explore un sujet propice aux jeux visuels et à l'expérimentation. Il invite à repenser les frontières entre l'humain et l'animal, le regard et l'image, le réel et sa représentation, et accompagnera une exposition majeure aux Rencontres d'Arles 2026.