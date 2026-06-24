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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Modèle animal

Nathalie Herschdorfer

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Nombreux sont les grands photographes qui ont choisi l'animal comme modèle, du XIX ? siècle à aujourd'hui. Ce recueil étourdissant de beauté et de créativité rassemble 250 images, mêlant oeuvres majeures et anonymes, et explore six types de regards : anatomique, performatif, affectif, fasciné, éthique et plastique. Cet ouvrage de référence à l'intersection de l'histoire de la photographie et des passions contemporaines pour la question animale, explore un sujet propice aux jeux visuels et à l'expérimentation. Il invite à repenser les frontières entre l'humain et l'animal, le regard et l'image, le réel et sa représentation, et accompagnera une exposition majeure aux Rencontres d'Arles 2026.

Par Nathalie Herschdorfer
Chez Textuel

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Auteur

Nathalie Herschdorfer

Editeur

Textuel

Genre

Thèmes photo

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Modèle animal

Nathalie Herschdorfer

Paru le 30/06/2026

288 pages

Textuel

55,00 €

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