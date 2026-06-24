Peut-on apprendre à provoquer une sortie hors du corps ? Existe-t-il, au-delà du corps physique, une structure subtile capable de percevoir, d'agir et d'explorer d'autres plans de réalité ? Dans cet ouvrage devenu un classique des recherches psychiques françaises, Charles Lancelin propose une véritable méthode d'exploration du dédoublement personnel. Héritier des travaux du colonel de Rochas, d'Hector Durville et des pionniers du magnétisme expérimental, il rassemble ici exercices, techniques, observations et témoignages destinés à comprendre et développer les facultés latentes de l'être humain. Respiration, concentration, magnétisation, sommeil lucide, extériorisation de la sensibilité, projection de la conscience... Lancelin décrit avec précision les conditions favorables aux expériences de sortie astrale et les phénomènes qui peuvent les accompagner. Mais ce livre va plus loin : il explore également la constitution occulte de l'homme, les différents corps subtils, les centres d'énergie et les mystérieux liens unissant conscience et matière. Ecrit à une époque où savants et expérimentateurs abordaient ces sujets avec un étonnant sérieux, Méthode de dédoublement personnel demeure une référence incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux états modifiés de conscience, à la projection astrale et aux capacités inexploitées de l'esprit humain. Découvrez un ouvrage rare, à la frontière du magnétisme, de l'ésotérisme et de la recherche sur la conscience.