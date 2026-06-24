La fin d'un monde En pleine Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, Folco, adolescent immigré italien, rêve de liberté et d'honneur. Bercé par les chants révolutionnaires de son pays et révolté par la dictature, il décide de rejoindre les partisans pour combattre Mussolini. Trois ans plus tard, en avril 1945, Milan s'apprête à tomber. Le cardinal Schuster tente une dernière médiation entre le Duce et le Comité de Libération nationale. Mais Mussolini, affaibli et plus paranoïaque que jamais, refuse toute reddition. Traqué par les Alliés, il décide de fuir vers Côme avec ses derniers fidèles, tandis que les partisans entrent dans la ville au chant d'Avanti Popolo. Parmi eux, Folco, devenu homme et soldat, croise enfin le regard de celui qu'il s'était juré d'abattre. Le destin vient de les réunir et le dernier acte de cette " tragédie " peut enfin se jouer... Entre drame historique et récit initiatique, Avanti Popolo raconte la fin d'un monde : celle du fascisme, de ses illusions.