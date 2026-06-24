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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Accompagner les parents d'enfants à comportement tyrannique

Nathalie Franc, Haïm Omer

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Le comportement tyrannique chez l'enfant ou l'adolescent se traduit par une inversion de la hiérarchie familiale : par ses crises, sa violence ou ses menaces, l'enfant prend le pouvoir sur ses parents et plus généralement sur la maisonnée. Les enfants à comportement tyrannique ont des troubles spécifiques et un fonctionnement particulier que nous décrivons ici ; cependant, malgré leurs difficultés, ils sont généralement peu motivés par les soins. C'est pourquoi il faut d'abord agir sur la dynamique familiale en accompagnant les parents, pour les aider à modifier leurs stratégies et reprendre le contrôle de la maison. Cet ouvrage propose donc un programme destiné uniquement aux parents, sur un modèle de guidance éducative. Les stratégies sont dérivées de la résistance non-violente. Le programme REACT est proposé depuis plus de dix ans au CHU de Montpellier, et cette deuxième édition prend en compte ses adaptations successives.

Par Nathalie Franc, Haïm Omer
Chez Dunod

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Auteur

Nathalie Franc, Haïm Omer

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'enfant

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Accompagner les parents d'enfants à comportement tyrannique

Nathalie Franc, Haïm Omer

Paru le 24/06/2026

240 pages

Dunod

29,00 €

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Scannez le code barre 9782100879854
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