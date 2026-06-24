Mai-Juin 1883 "Votre cousin confesse d'abord ses péchés, puis il passe aux vôtres - qui sont bien plus nombreux. Mais n'ayez crainte, Miss Lion, vos péchés sont tout simplement délicieux". Passez la porte de Lapis-Lazuli House et laissez-vous guider par la plume aiguisée et sarcastique d'Emma M. Lion. Un charme à la Jane Austen, un humour résolument moderne. Emma est de retour à Londres depuis deux mois et profite du printemps avec une malicieuse abnégation. Elle endure sans faillir les superstitions de sa bonne écossaise, le mépris de Parian, majordome-et-odieux-être-humain et la quête quasi militaire d'un époux pour sa cousine Arabella Déesse Divine. Tandis qu'une mission de la plus haute importance la ramène à Fortitude, Ecole Préparatoire pour Filles, au bras d'un fiancé fictif, la jeune Londonienne engage une correspondance avec Niall Pierce, le mystérieux Locataire voisin.