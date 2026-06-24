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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Emma M. Lion

Beth Brower

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Mai-Juin 1883 "Votre cousin confesse d'abord ses péchés, puis il passe aux vôtres - qui sont bien plus nombreux. Mais n'ayez crainte, Miss Lion, vos péchés sont tout simplement délicieux". Passez la porte de Lapis-Lazuli House et laissez-vous guider par la plume aiguisée et sarcastique d'Emma M. Lion. Un charme à la Jane Austen, un humour résolument moderne. Emma est de retour à Londres depuis deux mois et profite du printemps avec une malicieuse abnégation. Elle endure sans faillir les superstitions de sa bonne écossaise, le mépris de Parian, majordome-et-odieux-être-humain et la quête quasi militaire d'un époux pour sa cousine Arabella Déesse Divine. Tandis qu'une mission de la plus haute importance la ramène à Fortitude, Ecole Préparatoire pour Filles, au bras d'un fiancé fictif, la jeune Londonienne engage une correspondance avec Niall Pierce, le mystérieux Locataire voisin.

Par Beth Brower
Chez Flammarion

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Auteur

Beth Brower

Editeur

Flammarion

Genre

Romans, témoignages & Co

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Emma M. Lion

Beth Brower

Paru le 24/06/2026

240 pages

Flammarion

15,00 €

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