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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

John

Emmanuel Bourdier

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Liverpool, 1950. John, presque 11 ans, navigue entre le feu d'une mère absente et la glace d'une tante trop présente, les couleurs de ses rêves d'artiste et le gris du monde réel. Ses armes pour avancer ? Le dessin, la poésie, l'humour et deux poings serrés. Bientôt, tout va basculer sous le poids d'une nouvelle venue : la musique. Il en est là. Il est John. Pas encore Lennon. Emmanuel Bourdier réinvente l'enfance d'un artiste culte, future légende des Beatles, entre découverte de la musique et rage de vivre.

Par Emmanuel Bourdier
Chez Flammarion

|

Auteur

Emmanuel Bourdier

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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John

Emmanuel Bourdier

Paru le 24/06/2026

224 pages

Flammarion

6,90 €

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