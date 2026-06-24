Liverpool, 1950. John, presque 11 ans, navigue entre le feu d'une mère absente et la glace d'une tante trop présente, les couleurs de ses rêves d'artiste et le gris du monde réel. Ses armes pour avancer ? Le dessin, la poésie, l'humour et deux poings serrés. Bientôt, tout va basculer sous le poids d'une nouvelle venue : la musique. Il en est là. Il est John. Pas encore Lennon. Emmanuel Bourdier réinvente l'enfance d'un artiste culte, future légende des Beatles, entre découverte de la musique et rage de vivre.