Les meilleurs moments d'Avatar, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Sur Pandora, toute vie est reliée à Eywa, la Grande Mère Toute-Puissante. Entre forêts lumineuses et océans sacrés, les clans Na'vi vivent en harmonie avec la nature et tissent des liens puissants avec les êtres qui les entourent. Mais, dans ce monde sauvage, de redoutables créatures rôdent aussi.