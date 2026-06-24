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Les meilleurs moments d'Avatar, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Sur Pandora, toute vie est reliée à Eywa, la Grande Mère Toute-Puissante. Entre forêts lumineuses et océans sacrés, les clans Na'vi vivent en harmonie avec la nature et tissent des liens puissants avec les êtres qui les entourent. Mais, dans ce monde sauvage, de redoutables créatures rôdent aussi.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Avatar

Disney

Paru le 24/06/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017376309
9782017376309
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