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#Roman jeunesse

De la volonté et du coeur

The Pokémon Company, Pokémon company The

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Liko s'apprête à livrer son premier combat de l'Entraînement Téracristal contre la Championne d'Arène de la ville, Era, également propriétaire de la meilleure pâtisserie de la région. Mais Corail, de la bande des Explorateurs, les interrompt et les deux jeunes Dresseuses se retrouvent à concourir dans un combat très original ! La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon - Richement illustré par des images de la série TVDès 6 ans.

Par The Pokémon Company, Pokémon company The
Chez Hachette

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Auteur

The Pokémon Company, Pokémon company The

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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De la volonté et du coeur

The Pokémon Company, Pokémon company The

Paru le 24/06/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355328
9782017355328
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