De la volonté et du coeur

Liko s'apprête à livrer son premier combat de l'Entraînement Téracristal contre la Championne d'Arène de la ville, Era, également propriétaire de la meilleure pâtisserie de la région. Mais Corail, de la bande des Explorateurs, les interrompt et les deux jeunes Dresseuses se retrouvent à concourir dans un combat très original ! La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon - Richement illustré par des images de la série TVDès 6 ans.