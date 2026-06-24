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Poésie française au féminin du Moyen Age au XVIIIe siècle

Karine Juillien

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Cette anthologie, ancrée dans l'objet d'étude " poésie " du programme de la classe de Seconde, cherche à susciter la curiosité des professeurs et des élèves, grâce à 34 textes alternant poèmes iconiques et raretés, écrits par des poétesses françaises, entre le Moyen Age et le xviiie siècle. La variété des poèmes et des époques étudiées laisse une vaste liberté pédagogique au professeur et rend l'ouvrage utilisable par les élèves sous sa conduite ou de façon autonome. En effet, l'indication claire des thèmes principaux des textes choisis permet un repérage efficace dans l'ouvrage, le découpage en époques et l'appareil pédagogique richement documenté (biographie des poétesses, mise en contexte des oeuvres dans leur époque, travail d'analyse de poèmes, etc.) permettent une utilisation " clé en main " , notamment dans le cadre de la préparation aux épreuves anticipées du bac de français. Au-delà de son intérêt pédagogique, cette anthologie permet de faire entendre des voix parfois oubliées ou méconnues, et montre l'étonnante modernité des poétesses du passé. Toutes les clés pour découvrir la poésie féminine et le parcours associé L'essentiel sur les oeuvres - La biographie des autrices - Le contexte historique et culturel - La création et l'accueil des oeuvres - Formes poétiques et versification - Les oeuvres et leur contexte en images Comprendre le parcours Etre une femme en poésie - Analyse du parcours - Citations clés - Groupement de textes Se préparer au Bac - Conseils de méthode - Commentaire de texte corrigé - Dissertation corrigée - Sujet d'oral guidé Et, pour les enseignants Un guide pédagogique, téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com (Lien -> http : //www. enseignants. hachette-education. com/)

Par Karine Juillien
Chez Hachette

|

Auteur

Karine Juillien

Editeur

Hachette

Genre

Lycée

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Poésie française au féminin du Moyen Age au XVIIIe siècle

Karine Juillien

Paru le 24/06/2026

160 pages

Hachette

3,60 €

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