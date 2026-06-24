Autrice incontournable du New York Times, Elle Kennedy signe une nouvelle romance située dans l'univers d'Off-Campus, centrée sur la nouvelle génération de ses personnages emblématiques. Après une rupture douloureuse, Blake Logan, étudiante en troisième année, se retire dans la maison familiale au bord du lac Tahoe avec une résolution claire : se tenir à l'écart des hommes et des complications. Mais l'arrivée de Wyatt Graham vient bouleverser ses plans. Plus âgé, charismatique et musicien en quête d'inspiration, Wyatt est aussi celui qui, des années plus tôt, a brisé le coeur de Blake. Alors que Wyatt lutte contre une carrière en panne, leur rencontre ravive une attirance longtemps réprimée. Conscients du caractère éphémère de cet été, ils tentent de résister... en vain. Lorsqu'une tragédie les sépare, ils sont contraints de s'éloigner, le coeur en miettes. Quand le destin les réunit à nouveau, Blake et Wyatt devront choisir : saisir une seconde chance ou accepter que certaines histoires n'ont qu'un seul couplet.