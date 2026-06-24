Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Love Song

Elle Kennedy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Autrice incontournable du New York Times, Elle Kennedy signe une nouvelle romance située dans l'univers d'Off-Campus, centrée sur la nouvelle génération de ses personnages emblématiques. Après une rupture douloureuse, Blake Logan, étudiante en troisième année, se retire dans la maison familiale au bord du lac Tahoe avec une résolution claire : se tenir à l'écart des hommes et des complications. Mais l'arrivée de Wyatt Graham vient bouleverser ses plans. Plus âgé, charismatique et musicien en quête d'inspiration, Wyatt est aussi celui qui, des années plus tôt, a brisé le coeur de Blake. Alors que Wyatt lutte contre une carrière en panne, leur rencontre ravive une attirance longtemps réprimée. Conscients du caractère éphémère de cet été, ils tentent de résister... en vain. Lorsqu'une tragédie les sépare, ils sont contraints de s'éloigner, le coeur en miettes. Quand le destin les réunit à nouveau, Blake et Wyatt devront choisir : saisir une seconde chance ou accepter que certaines histoires n'ont qu'un seul couplet.

Par Elle Kennedy
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Elle Kennedy

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Love Song par Elle Kennedy

Commenter ce livre

 

Love Song

Elle Kennedy

Paru le 24/06/2026

432 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042906382
9791042906382
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.