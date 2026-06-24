Plongez dans la trilogie avec Cloak of the vampire (Tome 1) Blood of the Gods (Tome 2) et Dance of the Phoenix (Tome 3). SI ELLE SURVIT AUX ENCHERES ET AUX TENTATIONS DE LA CHAIR... Aileen Henderson mène une vie modeste. En dehors du travail, elle se cache derrière sa meilleure amie, Cassidy, dont le besoin constant d'attention convient parfaitement à Aileen et à ses secrets. Jusqu'à la nuit où, pour avoir voulu venir en aide à Cassidy, Aileen meurt. Elle se réveille dans un nouveau monde de brutalité, de soif de sang et de trahison. Elle veut se venger de Ragnor Rayne, le monstre qui l'a maudite en la marquant. Le démon qui l'a transformée en vampire. L'homme dont les yeux hantent ses rêves. Elle va faire regretter à ce Lord vampire le jour où il l'a embrassée en lui imposant la malédiction de l'immortalité.