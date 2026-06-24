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#Comics

Uncanny Valley

Dave Wachter, Tony Fleecs

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Oliver est différent. L'histoire de sa mère à Burbank, en Californie, n'est pas la seule chose qui le distingue des autres enfants de 12 ans : il possède des pouvoirs inexplicables et extravagants qui, la plupart du temps, lui causent des ennuis... Mais le plus surprenant reste à venir : une présence obscure le traque depuis les recoins les plus insoupçonnés de l'inconnu, et le passé mystérieux de sa famille dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le scénariste Tony Fleecs (Stray Dogs, Feral), nommé aux Harvey Awards, et l'artiste acclamé Dave Wachter (Les Tortues Ninja, La Planète des Singes) donnent vie à ce récit initiatique complet et complexe.

Par Dave Wachter, Tony Fleecs
Chez Panini comics

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Auteur

Dave Wachter, Tony Fleecs

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Uncanny Valley

Dave Wachter, Tony Fleecs

Paru le 24/06/2026

Panini comics

30,00 €

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