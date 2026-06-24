Huit ans après la chute de l'Empire, Luke Skywalker a formé une nouvelle génération de Chevaliers Jedi : Kirana Ti, l'ermite céleste Streen, l'érudite Tionne, et le plus brillant élève de Luke, l'impétueux Kyp Durron. Une fois formé, chaque Jedi doit défendre la Nouvelle République et utiliser la Force pour aider les plus démunis. Sur la planète hostile de Corbos, l'aide est plus que jamais nécessaire : des fouilles minières ont réveillé une force ancienne, puissante... et d'une malveillance abominable ! La collection Star Wars Legends s'enrichit en 2026 de plusieurs récits complets. Ce titre de Kevin J. Anderson s'inscrit dans la continuité de plusieurs romans de l'auteur, dont les cultes Sabre Noir et la trilogie de l'Académie Jedi.