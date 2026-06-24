Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

La belle et le badass Tome 5

Sawako Arashida

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De nouvelles aventures attendent Lulu : elle part pour son premier voyage scolaire à Kyôto et tient aussi un stand au festival culturel de son lycée. Sawako Arashida n'est pas encore une mangaka très connue en France. Après une première apparition chez Akata avec Fullmetal Knights Chevalion, elle revient cette fois chez Panini dans Kirakira to Giragira. A travers ce manga, l'autrice dévoile son talent pour la comédie en mettant en scène un contraste saisissant entre une héroïne pétillante et son ami d'enfance qui a tout d'un délinquant. En jouant habilement avec les codes et stéréotypes habituels des romances dans les mangas, elle parvient à offrir une histoire d'amour originale et savoureuse, qui se distingue des clichés et propose une tranche de vie rafraîchissante.

Par Sawako Arashida
Chez Panini comics

|

Auteur

Sawako Arashida

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La belle et le badass Tome 5 par Sawako Arashida

Commenter ce livre

 

La belle et le badass Tome 5

Sawako Arashida trad. Nathalie Lejeune

Paru le 24/06/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039145428
9791039145428
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.