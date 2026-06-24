La belle et le badass Tome 5

De nouvelles aventures attendent Lulu : elle part pour son premier voyage scolaire à Kyôto et tient aussi un stand au festival culturel de son lycée. Sawako Arashida n'est pas encore une mangaka très connue en France. Après une première apparition chez Akata avec Fullmetal Knights Chevalion, elle revient cette fois chez Panini dans Kirakira to Giragira. A travers ce manga, l'autrice dévoile son talent pour la comédie en mettant en scène un contraste saisissant entre une héroïne pétillante et son ami d'enfance qui a tout d'un délinquant. En jouant habilement avec les codes et stéréotypes habituels des romances dans les mangas, elle parvient à offrir une histoire d'amour originale et savoureuse, qui se distingue des clichés et propose une tranche de vie rafraîchissante.