Sword of the Demon Hunter Tome 9

Le seigneur Hatakeyama rend une visite inattendue à Jinya et lui confie une mission pour le moins singulière : éliminer l'un de ses subalternes, un démon devenu un redoutable maître dans l'art du sabre. Motoo Nakanishi a imaginé en 2011 le light novel qui est à l'origine du manga. Un roman est toujours en cours de parution (onze tomes au Japon) tandis que le manga en est à son neuvième volume. Les lecteurs français ont pu découvrir Yu Satomi à travers plusieurs séries comme Nuisible (sa première oeuvre en tant que dessinateur) ou Bloody Cruise dont il assure le scénario et le dessin. C'est en 2021 que les deux artistes se réunissent pour donner naissance au manga Kijin Gentôshô.