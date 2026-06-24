Le fléau du serpent

Conan le Cimmérien a déjà affronté la magie stygienne à de nombreuses reprises, mais jamais il n'avait fait face au véritable pouvoir indicible de Set. L'influence du dieu serpent s'étend sur l'Age hyborien et toutes les époques qui y sont liées, y compris celles de Kull et de Kirowan ! Trois récits fantastiques captivants s'entrelacent pour répondre à une question glaçante : quel est le grand dessein de Set pour l'humanité, et peut-on l'arrêter maintenant qu'il a commencé ? En parallèle de la série régulière Conan le Barbare, Jim Zub propose des récits complets explorant l'univers de Robert E. Howard, le créateur de Conan. Après La Bataille de la Pierre Noire dans laquelle Zub liait le destin du Cimmérien à celui de Solomon Kane ou Dark Agnes, il convoque ici le Roi Kull et l'enquêteur John Kirowan.