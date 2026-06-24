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#Comics

L'intégrale 1987-1988

Christopher Priest, Val Semeiks

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Conan le Barbare reprend les armes pour de nouvelles aventures épiques ! Avec son ami Kaleb le Destructeur, il se lance dans une bataille sans merci contre les deux forces jumelles d'un mal démoniaque : le Shedu et le Dévoreur d'Ames. Ce vingt-deuxième volume de l'intégrale de Conan le Barbare rassemble des récits rares ou inédits, poursuivant l'exploration de la série historique du héros cimmérien créé par Robert E. Howard.

Par Christopher Priest, Val Semeiks
Chez Panini comics

|

Auteur

Christopher Priest, Val Semeiks

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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L'intégrale 1987-1988

Christopher Priest, Val Semeiks

Paru le 24/06/2026

288 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039145343
9791039145343
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