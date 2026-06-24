L'intégrale 1987-1988

Conan le Barbare reprend les armes pour de nouvelles aventures épiques ! Avec son ami Kaleb le Destructeur, il se lance dans une bataille sans merci contre les deux forces jumelles d'un mal démoniaque : le Shedu et le Dévoreur d'Ames. Ce vingt-deuxième volume de l'intégrale de Conan le Barbare rassemble des récits rares ou inédits, poursuivant l'exploration de la série historique du héros cimmérien créé par Robert E. Howard.
Par
Christopher Priest, Val Semeiks Chez
Panini comics
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