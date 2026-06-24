L'intégrale 1987-1988

Conan le Barbare reprend les armes pour de nouvelles aventures épiques ! Avec son ami Kaleb le Destructeur, il se lance dans une bataille sans merci contre les deux forces jumelles d'un mal démoniaque : le Shedu et le Dévoreur d'Ames. Ce vingt-deuxième volume de l'intégrale de Conan le Barbare rassemble des récits rares ou inédits, poursuivant l'exploration de la série historique du héros cimmérien créé par Robert E. Howard.