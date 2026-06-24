Star Wars : Les contes cauchemardesques

Explorez les recoins les plus sombres de l'univers de Star Wars à travers trois longs récits terrifiants ! L'Etoile de la Mort abrite d'horribles aliens, des artefacts étranges et des esprits vengeurs. Sur la planète Ryloth, les Twi'leks parlent à voix basse des Terres Obscures, le royaume spectral où leurs esprits se retirent après la mort. Dans cette histoire, Anakin, Luke, Leia et Rey affrontent le maléfique Nightlander, pour l'empêcher de s'échapper de sa dimension cauchemardesque. Et, dans l'antre du Rancor, le rire de Jabba le Hutt glace le sang. Cet album réunit des histoires inédites mettant en scène les plus grands héros et vilains de la galaxie Star Wars. Un méchant a même été créé pour l'occasion ! Par Cavan Scott, scénariste de La Haute République et de Dark Vador : Les Contes de la Forteresse Vador.