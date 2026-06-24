Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Star Wars : Les contes cauchemardesques

Cavan Scott, Soo Lee, Vincenzo Riccardi, Juan Samu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Explorez les recoins les plus sombres de l'univers de Star Wars à travers trois longs récits terrifiants ! L'Etoile de la Mort abrite d'horribles aliens, des artefacts étranges et des esprits vengeurs. Sur la planète Ryloth, les Twi'leks parlent à voix basse des Terres Obscures, le royaume spectral où leurs esprits se retirent après la mort. Dans cette histoire, Anakin, Luke, Leia et Rey affrontent le maléfique Nightlander, pour l'empêcher de s'échapper de sa dimension cauchemardesque. Et, dans l'antre du Rancor, le rire de Jabba le Hutt glace le sang. Cet album réunit des histoires inédites mettant en scène les plus grands héros et vilains de la galaxie Star Wars. Un méchant a même été créé pour l'occasion ! Par Cavan Scott, scénariste de La Haute République et de Dark Vador : Les Contes de la Forteresse Vador.

Par Cavan Scott, Soo Lee, Vincenzo Riccardi, Juan Samu
Chez Panini comics

|

Auteur

Cavan Scott, Soo Lee, Vincenzo Riccardi, Juan Samu

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Star Wars : Les contes cauchemardesques par Cavan Scott, Soo Lee, Vincenzo Riccardi, Juan Samu

Commenter ce livre

 

Star Wars : Les contes cauchemardesques

Cavan Scott, Soo Lee, Vincenzo Riccardi, Juan Samu

Paru le 24/06/2026

232 pages

Panini comics

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039145329
9791039145329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.