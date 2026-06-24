Ecrit comme un récit, l'ouvrage avance pas à pas dans la modélisation de l'histoire de l'organisation des hommes sur un horizon chronologique et géographique de grande ampleur. Le modèle comprend quatre situations politiques : le Géopolitique, le Politique, le Prépolitique et l'Apolitique. Une simplicité remarquable pour le foisonnement observé du XXVIIIe siècle avant notre ère à nos jours. Cette simplicité repose sur un renversement conceptuel de la notion de politique, vue comme tout ce qui a rapport à l'ensemble des citoyens et non plus par rapport au seul gouvernement. Ce renversement se traduit dans la chaîne lexicale (Prépolitique, etc.), qui repose sur pólis (cité), plutôt que sur les mots habituels (démocratie, oligarchie) dont les racines dénotent force et puissance. Les quatre mots clés dénotent des situations, pas des époques. L'Apolitique peut suivre le Prépolitique et le Prépolitique l'Apolitique. L'ouvrage procure de belles surprises anthropologiques (Iroquois, Tlaxcaltèques). Il offre aussi une étude fine de l'irruption contemporaine du Géopolitique (réseaux sociaux, conscience écologique...), précieuse pour comprendre autrement notre présent.