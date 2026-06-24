Florentin, un jeune homme à la croisée des chemins, voit sa vie basculer lorsqu'il est entraîné dans une aventure hors du commun. Guidé par des rencontres étonnantes, des épreuves parfois déroutantes et des révélations inattendues, il se découvre lui-même à travers un parcours initiatique où chaque pas devient une leçon de vie. Dans un contexte médiéval qui semble se répéter à travers les âges, lui et ses compagnons devront surmonter les obstacles qui freinent l'avènement d'un monde nouveau, porteur de paix et d'harmonie. A la fois récit d'aventure et quête spirituelle, Florentin - Le chemin initiatique invite le lecteur à plonger dans un univers empreint de douceur, de mystère et de profondeur. Un roman qui s'adresse autant aux adolescents en quête de repères qu'aux adultes en recherche de sens, et qui rappelle que chaque épreuve peut être une porte vers une transformation intérieure. Un récit lumineux, porteur d'espoir et d'inspiration, qui marque le début d'une grande saga initiatique.