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Goze Hotaru Tome 3

Kou Tosaya

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Après bien des aventures au côté de sa troupe, Hotaru découvre la résidence de la maison Hanabusa, le quartier général des Goze de sa région. Elle va y passer l'hiver, l'occasion de parfaire son entraînement... Mais très vite, elle s'attire les foudres de ses aînées et doit, pour se faire pardonner, entamer un dangereux périple hors des sentiers battus ! A travers cette oeuvre pleine de poésie, découvrez le destin des Goze, ces musiciennes aveugles qui menaient des vies trépidantes sur les routes du Japon !

Par Kou Tosaya
Chez Kazé Editions

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Auteur

Kou Tosaya

Editeur

Kazé Editions

Genre

Seinen/Homme

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Goze Hotaru Tome 3

Kou Tosaya

Paru le 24/06/2026

Kazé Editions

7,99 €

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