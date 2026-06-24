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Vivaldi, une vie entre Venise et Vienne

Christine Mondon, Christine Mondon

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A l'heure où Antonio Vivaldi fait l'objet du beau film de Damiano Michieletto "Vivaldi et moi", voici une biographie musicale et contextuelle du grand maître vénitien. On connaît Les quatre Saisons, le morceau les plus populaire de la musique classique, mais sait-on qui fut le vrai Antonio Vivaldi, ce prêtre ô combien singulier né pour la musique ? Les traces de Vivaldi sont encore ténues car il s'est peu livré. Que de thèmes romanesques se sont brodés... Né à Venise sous le règne du doge Luigi Contarini, ses oeuvres ont conquis la terre entière. Violoniste virtuose, maître de musique à la Pietà, homme de théâtre, ce compositeur de génie aux mille facettes nous laisse un héritage de plus de 800 oeuvres de musique instrumentale, sacrée et lyrique. Pourquoi Vivaldi a-t-il quitté Venise pour Vienne, dans les derniers mois de son existence, où il est mort comme Mozart dans l'indifférence ? Compositeur célébré de son vivant, il a été injustement voué à l'oubli pour renaître au début du XXe siècle. Cet ouvrage se déroule comme un voyage à la fois historique et musical dans cette Venise fascinante du XVIIIe siècle, celle des fêtes musicales, dont Vivaldi fut le symbole. Il fait revivre les temps forts de sa vie et de son oeuvre tout en mettant en lumière le contexte politique et historique de l'époque. Christine Mondon est professeur de langue allemande à l'université de Bordeaux et spécialiste de la musique du XVIIIème siècle.

Par Christine Mondon, Christine Mondon
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Christine Mondon, Christine Mondon

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Compositeurs

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Vivaldi, une vie entre Venise et Vienne

Christine Mondon, Christine Mondon

Paru le 24/06/2026

Editions du Toucan

19,90 €

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