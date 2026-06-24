Le trauma de négligence

Ce livre est un ouvrage clinique de référence consacré au trauma développemental lié à la négligence dans l'enfance. Ruth Cohn y défend une thèse essentielle : la négligence précoce est une forme majeure de trauma, souvent plus invisible que les abus, mais tout aussi profonde et durable dans ses effets sur le développement psychique, émotionnel, relationnel et somatique. Le trauma de la négligence ne se définit pas par ce qui est arrivé, mais par ce qui n'est pas arrivé : l'absence répétée de regard, de réponse émotionnelle, de protection et de présence suffisante pour permettre à l'enfant de se sentir vu, reconnu et soutenu. Cette absence entrave la construction du sentiment d'exister, la capacité à ressentir, à entrer en relation et à recevoir. S'appuyant sur la théorie de l'attachement, les neurosciences du trauma, une longue expérience clinique, mais aussi sa propre histoire, Ruth Cohn invite à reconnaître la violence de l'absence et à remettre de la présence là où elle a manqué.